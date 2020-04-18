شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية مع إغلاق الداو جونز أعلى 24 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة في أعقاب الكشف عن عقار من شركة في الولايات المتحدة قبل إنه فعال في مكافحة فيروس "كورونا" ويمكنه القضاء عليه.



وقفز سهم شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية بأكثر من 9% عقب إعلانها اكتشاف وتطوير علاج لفيروس كورونا بحيث يمكنه حتى التعامل مع الحالات الحرجة.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي.



وأظهرت بيانات حكومية صينية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.8% في الربع السنوي الأول بما تجاوز التوقعات.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 8.1% مغلقا عند 18.27 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 19.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.2 دولار وأقل سعر عند 17.3 دولار.



على النقيض، ارتفع "برنت" بنسبة 0.9% إلى 28.08 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 10.8%، وسجل أعلى سعر عند 28.9 دولار وأقل سعر عند 27.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 3% (ما يعادل 705 نقاط) إلى 24242 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 24264 نقطة وأقل مستوى عند 23817 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 8650 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 8670 نقطة وأقل مستوى عند 8531 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 2874 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3%، فيما سجل أعلى مستوى عند 2879 نقطة وأقل مستوى عند 2830 نقطة.