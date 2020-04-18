شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأنهى مؤشر الأسهم تداولاته الأسبوعية، متراجعا بنحو 374 نقطة وبنسبة 5.4 % عند 6632 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7006 نقاط، وذلك بعد صعود استمر لـ 3 أسابيع متتالية.
وينتظر المستثمرون في السوق السعودي إعلان الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الأول من العام 2020.
وشهد الأسبوع المنصرم انتقال شركة «بحر العرب» من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسي، وأغلق عند 30.90 ريال (+ 21 % مقارنة بسعر إدراجه في السوق الرئيسي).
كما أقرت دول «أوبك +» الاتفاق النهائي لتخفيض الإنتاج بدءا من الأول من مايو القادم بـ 9.7 مليون برميل لمدة شهرين.
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