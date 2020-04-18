شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع تفضيل «المحلي» بالمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الشبل: «نحن في تنسيق دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51 % من رأسمالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، التي كانت الهيئة قد أسهمت في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق»، لافتًا النظر إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.
وشدد الشبل على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة؛ لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، ومن ثم رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار، وتوقع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محليًا من جهة أخرى.
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