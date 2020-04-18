شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: 8.5 مليون برميل زيت خام في مايو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ8.5 مليون برميل يوميًا من الزيت الخام اعتبارًا من 1 مايو، وذلك حسب بيان للشركة في «تداول» أمس.

فيما توقعت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) انكماش الطلب على النفط في الربع الثاني من 2020 سيبلغ نحو 12 مليون برميل يوميًا، وأن الطلب في أبريل سينكمش بنحو 20 مليون برميل يوميًا. كما توقعت أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يوميًا هذا العام، مسجلًا انخفاضًا «غير مسبوق» بنحو 6.85 برميل يوميًا مقارنة بعام 2019.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أنه من المتوقع أن تظل المخاطر النزولية على طلب النفط كبيرة، وتشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى.

كما توقعت المنظمة انهيارًا في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بسبب الشلل الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد-19، متحدثة عن «صدمة تاريخية وقاسية وشديدة وعالمية» في السوق.

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وذكرت المنظمة أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بمقدار 821 ألف برميل يوميًا إلى 28.612 مليون برميل يوميًا خلال مارس، وذلك قبل الاتفاق التاريخي لمجموعة «أوبك+» لخفض الإنتاج من بداية الشهر المقبل.

من جانب آخر، حذر صندوق النقد الدولي من أسوأ تراجع اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما زادت الضغوط بفعل نزول متوقع للطلب العالمي على النفط إلى أدنى مستوياته في ربع قرن. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 %، خلال 2020 في انهيار ناجم عن فيروس كورونا قد يكون الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميًا في أبريل، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عامًا، وحذرت من أي خفض للإنتاج من جانب المنتجين لن يعوّض بالكامل هبوط الطلب في الأجل القريب.