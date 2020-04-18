«بوينج» تستأنف إنتاج الطائرات المدنية في الولايات المتحدة تدريجياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بوينج أول أمس الخميس عن استئناف تدريجي بدءاً من الأسبوع المقبل لإنتاجها من الطائرات التجارية في الولايات المتحدة، بعد توقف دام أسابيع عدة استجابة لإجراءات الحجر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشمل قرار الاستئناف التدريجي للإنتاج مصانع المجموعة في ولاية واشنطن بشمال غرب البلاد، والتي توظف 70 ألف شخص.

وسيبقى موقع إنتاج طراز 787 في ولاية كارولاينا الجنوبية مغلقاً، وسيكون حوالي 27000 موظف أوائل العائدين إلى العمل، ومن المقرر استئناف إنتاج طراز 787 بدءاً من 23 نيسان/إبريل.

وكانت مجموعة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أعلنت في 5 نيسان/إبريل تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

(أ ف ب)