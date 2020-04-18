شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُطلق خطة تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف دونالد ترامب خطته «لإعادة فتح أمريكا» على ثلاث مراحل تبعاً لخطورة وباء «كوفيد 19» في كل ولاية، بينما رأى حوالي ثلثا الأمريكيين، حسب استطلاع للرأي، أن رئيسهم تأخر في اتخاذ إجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول الأزمة الصحية: «استناداً إلى المعطيات الأخيرة، أصبح فريق خبرائنا متفقاً على القول، إنه يمكننا بدء المرحلة التالية من حربنا التي نسميها إعادة فتح أمريكا».

وأضاف أن حكام الولايات الخمسين سيقررون في نهاية المطاف موضوع رفع القيود أو فرض تدابير أكثر أو أقل صرامة لاحتواء الوباء.

لكن السلطة التنفيذية وضعت توصياتها «لتوجيههم»، وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه التوصيات تقضي بإعادة فتح البلاد «بحذر خطوة خطوة» و«ولاية تلو الولاية»، استناداً إلى معطيات «يمكن التحقق منها» حول انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن ذروة الوباء «مرت» على الأرجح.

ولم يتحدث عن أي برنامج زمني. فتوصياته تنص على أن أي ولاية أو حتى منطقة يمكنها بدء رفع إجراءات العزل عندما تحقق معايير صحية محددة، منها انخفاض عدد الإصابات ب«كوفيد 19» ل 14 يوماً، ووجود مستشفيات قادرة على مواجهة تدفق مرضى جدد.

اعتباراً من غد

لكن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/‏تشرين الثاني، والذي جعل أداءه في الاقتصاد أحد المحاور الرئيسية لحملته، ينوي إعادة تشغيل شركات البلاد بلا تأخير، وقال ترامب إن الولايات التي تتمتع «بصحة جيدة» يمكنها استئناف النشاط «اعتباراً من غد» قبل الأول من مايو/‏أيار الموعد المطروح أساساً، مشيراً إلى مونتانا ووايومينج وداكوتا الشمالية التي تبدو في وضع جيد نسبياً، بالمقارنة مع نيويورك أو نيوجيرزي اللتين «تعيشان جحيماً» على حد قوله.

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وبذلك امتنع الرئيس ترامب الذي أكد أنه قادر على فرض قراراته على الولايات، قبل أن يتراجع عن تحديد موعد لنيويورك ومنطقتها التي تأتي في المرتبة الأولى بوفيات بلغت 15 ألفاً من أصل 32 ألفاً و900 في الولايات المتحدة.

وينوي حاكم هذه الولاية أساساً، تمديد إجراءات الحجر حتى 15 مايو/‏أيار على الأقل، والمرحلة الأولى من تحريك عجلة الاقتصاد حسب خطة البيت الأبيض، هي إعادة فتح المطاعم وصالات الرياضة بشروط، لكن ليس المدارس والحانات.

ويؤكد البيت الأبيض أنه ينصح «بقوة»، بوضع الأقنعة الواقية في الأماكن العامة والاستمرار في العمل عن بعد من المنازل، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي. كما ينبغي أن يبقى الأشخاص الأكثر ضعفاً في بيوتهم، و«التقليل» من الرحلات غير الأساسية، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون السلطات قادرة على كشف الإصابات بكوفيد 19 على نطاق واسع لتجنب موجة ثانية من الوباء.

تأخر في الرد

من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أول أمس الخميس، أن حوالي ثلثي الأمريكيين يرون أن ترامب تأخر في اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد عندما كان ينتشر في دول أخرى.

وذكر مركز بيو للأبحاث، أن حوالي 65% من الأمريكيين يدينون إدارة ترامب الذي قلل لأسابيع من خطورة الوباء.(أ.ف.ب)