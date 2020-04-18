البنية التحتية الرقمية للإمارات تنعش «التسوق عن بُعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

دفعت أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) متاجر التجزئة التقليدية؛ للاستثمار في تطوير منصات ومواقع تسوق رقمية خاصة بها؛ للتغلب على حالة الإغلاق، ما ضاعف الطلب على هذه المنصات والمواقع بعدة مرات، مقارنة بما قبل الأزمة.

أكد متخصصون في بناء منصات البيع الرقمية، أنها تساهم ولو جزئياً، في إنعاش المبيعات خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تأخرت في اتخاذ هذا القرار حتى حدوث الأزمة.

وقال الخبراء: إن بناء منصات البيع الرقمية بات أسهل وأسرع حالياً مع توافر المعلومات عن السلع والمنتجات، كما باتت تتوافر منصات الدفع عبر البطاقات ووجود شركات كثيرة متخصصة في توصيل المنتجات والسلع للمتسوقين على نحو أفضل من ذي قبل.

يؤكد زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي»، العالمية في الإمارات، أن التسوق الإلكتروني سيواصل تسارعه، ومع ظهور فيروس «كورونا» المستجد، يتوقع أن تتغير تجربة التسوق بالتحول من المنتجات إلى العملاء كأولوية في قطاع التجزئة؛ حيث يجري في التجزئة المرتكزة على تجربة المتسوق المزج بين المنتجات والخدمات الحسيّة والرقمية مع تطويعها حسب الأذواق الشخصية وما يلائمها، كما ستقوم شركات التجزئة بتحسين كيفية قياسها لتجارب المتعاملين وتحسينها.

وبالنظر قدماً حتى عام 2025، يتوقع ممارسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي لدور رئيسي في كافة نواحي الأعمال، بداية من الأتمتة في المستودعات وعمل الروبوتات في المتاجر والتوصيل بالسيارات ذاتية القيادة؛ حيث سيصبح المعيار الأساسي لتوقعات المستهلكين اعتماد نماذج مؤتمتة وآنية في تقديم الخدمات وتلبية الطلبات.

وتحتاج الشركات الراغبة في إطلاق منصات رقمية للتجزئة في الإمارات إلى العمل مع شركاء تقنيين في قنوات التوزيع؛ لتحقيق عملية الربط مع أجندات التحول الرقمي.



سوق التجارة الإلكترونية



ويضيف حلتوت: من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار بحلول عام 2021، وفق تقرير حديث عن الصناعة، فيما أصبح التسوق الإلكتروني أحد أهم مكونات خطط الأعمال لدى قطاع التجزئة في المنطقة، لاسيما في دولة الإمارات التي تتمتع بالذكاء التقني، والأسبقية في اعتماد التجارة الإلكترونية.

وتستطيع الشركات التي تتحول إلى مشاريع أعمال ذكية، والتي تدمج بيانات العملاء مع البيانات التشغيلية، رفع الكفاءة؛ لاتخاذ إجراءات تعتمد على رغبات عملائها وميولهم. ويشير حلتوت إلى أن متاجر التجزئة الكبيرة في الإمارات كانت سبّاقة في اعتماد منصات التسوق عبر الإنترنت في الإمارات؛ لذا سارعت سلاسل تجزئة كبرى في عملية تحولها الرقمي؛ عبر فتح منصات رقمية موحدة، توفر مئات الآلاف من المنتجات على موقعها الإلكتروني، وعبر تطبيقات للحواسب اللوحية والهواتف الذكية.



طلب كبير



قال سعد الدين محفوظ، المدير التنفيذي لشركة «وندر كومس»، المتخصصة في بناء منصات البيع الرقمية: فرضت الحالة الراهنة تسارعاً كبيراً من تجار التجزئة التقليديين للتوجه لتطوير منصات بيع إلكترونية؛ للمساعدة على استدامة المبيعات، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محفوظ: إن الطلب على تطوير منصات البيع الإلكترونية، ارتفع بشكل كبير منذ ظهور فيروس «كورونا» المستجد، كما أن السوق قد شهد طلباً متزايداً خلال الشهر الماضي بالنسبة لصيانة وإنشاء منصات ومواقع البيع الرقمية، ويمكن رؤية التصاعد لمصطلح «online store» حسب محرك بحث «جوجل» في الأشهر الثلاثة الماضية في دولة الإمارات؛ حيث تظهر إحصاءات «جوجل» أن «التسوق الرقمي» هو الأكثر بحثاً كذلك منذ بداية 2020، كما تعد الإمارات الرابعة عالمياً من حيث الاهتمام بالتسوق الرقمي.

وأكد محفوظ، أنه ومنذ سريان حالة الإغلاق في مراكز التسوق أو المتاجر التقليدية، لاحظنا وجود طلب مضاعف؛ لتطوير منصات بيع رقمية، مشيراً إلى أن أغلب الطلبات تأتي من شركات لم تكن متسعدة لمثل هذا الظرف الطارئ، والذي أوصلها إلى حد التوقف التام في المبيعات.

وأشار إلى أن بناء منصة البيع الرقمية بشكل متكامل يستغرق نحو شهر تقريباً، كما لم تعد عملية الدفع عبر البطاقات تحدياً؛ بفعل الشراكات بين المواقع وجهات كثيرة متخصصة في هذا المجال؛ حيث تقوم بتحصيل المدفوعات، ومن ثم تحويلها إلى حساب التاجر بصورة سلسة.

وأضاف محفوظ: إن العديد من شركات توزيع الطعام والسلع أو حتى الخدمات تقوم حالياً بربط عملياتها مع منصات رقمية جاهزة مع أخذ هذه المنصات نسبة من قيمة المبيعات؛ لكن هذا النموذج لا يمكن تعميمه على المتاجر التي تمتلك علامات خاصة بها مثل الأزياء وغيرها والتي تفضل بناء منصات أو مواقع بيع خاصة بها.

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جاهزية كبيرة



قال مراد يولداس، نائب رئيس في دول الخليج وتركيا بمجموعة «إماكينا» التقنية: لطالما كانت دولة الإمارات سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في المنطقة وشمال إفريقيا؛ لذا لاحظنا أن الظروف التي رافقت تفشي وباء «كوفيد-19»؛ ساهمت في تعزيز أعمال منصات التجارة الإلكترونية بشكل كبير.

أضاف يولداس: تشهد هذه المنصات ازدياداً في حركة الزوار بنسبة تراوح من 30% إلى 250% في حين تزايدت نسبة تنزيل تطبيقاتها الإلكترونية بنسبة تصل إلى 400%.

وأوضح يولداس: وكما هو متوقع مع الإغلاق التام للأسواق الذي تم فرضه مؤخراً، فإن تطوير واستخدام منصات التجارة الإلكترونية آخذ في الازدياد؛ حيث حققت المشتريات عبر الإنترنت أرقاماً قياسية جديدة.

وقال يولداس: من الواضح أن معظم سلاسل متاجر الهايبرماركت، قد حققت بالفعل حضوراً لافتاً عبر الإنترنت، والآن نشهد تهافت منافذ المأكولات والمشروبات، والقطاع الطبي وقطاع البيع بالتجزئة في التحول إلى مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية؛ لمواصلة المبيعات والتغلب على تبعات إغلاق الأسواق التقليدية.



التكيف مع المتغيرات



يرى ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ل«عرب كليكس»، أن دولة الإمارات قد استثمرت منذ نحو عقد من الزمن بالبنية التحتية الرقمية؛ مما ساهم في جعل التوصيل المنزلي سهلاً وفاعلاً، وهذا ما انعكس وما يزال على تطور منصات البيع الرقمية والتجارة الإلكترونية، وبوتيرة متسارعة.

أضاف رومانو: شهدت الأسابيع الأخيرة نمواً في معدلات الطلب على منصات التجارة الإلكترونية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19) وما صاحبها من بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم طيلة الوقت إلا للحالات الضرورية.

وأوضح: على سبيل المثال، قفزت طلبات التوصيل المنزلي المتعلقة بالوجبات الغذائية بنسبة تتجاوز ال 400% خلال الأسابيع القليلة الماضية.

من ناحية أخرى، ما يزال الوقت مبكراً لتقييم أثر منع الخروج من المنزل، خصوصاً على طلبات الوجبات، وما يصاحبها من تغيرات محتملة في عادات المستهلكين، وتابع: أيضاً قطاع الصيدليات من القطاعات التي تشهد نمواً في التجارة الإلكترونية كذلك؛ حيث قامت العديد من الصيدليات الرئيسية في الدولة باستحداث خدمة الطلب؛ من خلال ال«واتس أب» أو من خلال شراكات مع مزودي خدمة التوصيل المنزلي.



تغير مفاهيم التسوق



من جانبه، قال ريتشارد نيكول، الرئيس التنفيذي لشركة «ليكويد ريتيل»: سيواصل التسوق الإلكتروني النمو بسرعة غير مسبوقة؛ حيث أصبحنا نتسوق الآن بطرق وعبر قنوات جديدة، وهو توجّه سيستمر في الأغلب بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بعد زوال «كوفيد 19».

وأشار إلى أنّ المتسوقين لن يتوجّهوا إلى التسوق الإلكتروني من أجل الشراء فحسب؛ بل للحصول على الترفيه أيضاً؛ حيث تتوفّر الفيديوهات والألعاب والبث المباشر، الأمر الذي سيرفع الطلب بقوة على تطوير مواقع ومنصات بيع رقمية؛ لتلبية الطلب المتزايد من قبل المتسوقين.

وأوضح: يتعيّن على تجّار التجزئة الإلكترونية توفير محتوى؛ يلبي رغبات المتسوقين التقليديين وإلاّ سيخسرون عملاءهم لمصلحة منصات أخرى توفر هذه الخيارات.

وحول القطاعات الأعلى طلباً على تحويل منتجاتها إلى الإنترنت، قال نيكول: كانت التجارة الإلكترونية في المنطقة، قبل بدء الأزمة، تتعلق أكثر ببيع البضائع، كما أنها كانت مقصد المتسوقين؛ بهدف بالشراء فقط، لكنّ هذا سيتغيّر بعد «كوفيد-19»، فكما يقصد المتسوقون المراكز التجارية للحصول على تجربة تسوق، من المرجح أن يحدث الشيء نفسه في بيئة التسوق الإلكتروني الجديدة؛ حيث ستشتمل على محتوى أغنى وأكثر سلاسة.

أضاف نيكول: والأفضل من ذلك أن وجهات البيع بالتجزئة في جميع المجالات بدأت بالتحرك في هذا السياق، فعلى سبيل المثال، مع دخول «دبي مول»، أحد أفخم وجهات التسوق في الإمارات في شراكة مع منصة «نون دوت كوم»، أحد اللاعبين الأساسيين في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ بهدف إيجاد مركز تجاري افتراضي لاستهداف المتسوقين والمستهلكين التقليدين، وأهم ما يشغل تجّار التجزئة التقليدية حالياً هو تقديم مستوى تجربة التسوق الفعلي ذاته عند التسوق الإلكتروني.