خطط إنهاء العزل في أمريكا تعيد الأسهم العالمية للانتعاش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب جيدة، أمس الجمعة، بعدما أظهرت البيانات الرسمية في الصين أن وباء كوفيد-19 لم يؤثّر في النمو الاقتصادي بالدرجة التي كان يخشاها البعض، فيما منحت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح اقتصاد بلاده وإنهاء العزل بشكل تدريجي حسب ظروف الوباء في كل ولاية قبلة إضافية للأسواق التي انتعشت بشكل جماعي، وهو ما بدا أن دولاً أخرى ستحذو حذوه بخطط فتح قريبة وتدريجية أيضاً مثل الدنمارك والبرازيل.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 2% في تعاملات أمس الجمعة، ليصعد «داو جونز» الصناعي بنحو 600 نقطة، وسط آمال إيجاد علاج فعال لفيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد.

واستفادت الأسهم الأمريكية بقفزة أسهم «بوينج» و«أمازون» و«نتفليكس»، إلى جانب خطة البيت الأبيض لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دوناد ترامب خطة بشأن استئناف اقتصاد البلاد تدريجياً. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.5% ليصل إلى 24138.2 نقطة، وهو ما يعادل 601 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.2% إلى مستوى 2860.8 نقطة، وصعد «ناسداك»بنحو 2% ليصل إلى 8667.9 نقطة.

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انتعاش في الأسواق الأوروبية

سجّلت الأسواق الأوروبية كذلك ارتفاعاً أمس الجمعة، وتقدم مؤشر «إف تي إس إي 100» الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 2,6% عند 5772,74 نقطة، وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر بورصة فرانكفورت «داكس» 2,9% إلى 10596,28 نقطة بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 2,6% ليسجّل 4464,21 نقطة، وفي ميلانو، تقدم مؤشر «إف تي إس إي ميب» بنسبة 2,4% إلى 17167,43 بينما كسب مؤشر «إيبكس 35» في مدريد 2,3% ليسجّل 6918,60 نقطة.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، سجّلت بورصة هونج كونج ارتفاعاً نسبته 1,5% بينما أغلقت شنجهاي على ارتفاع بنسبة 0,7%، في حين سجّلت جميع البورصات الآسيوية الأخرى الرئيسية أرقاماً إيجابية وأغلقت طوكيو على ارتفاع بنسبة 3,2% مدفوعة بالأنباء التي صدرت ليلاً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع توجيهات بشأن إعادة فتح اقتصاد بلاده من جديد بشكل تدريجي.(وكالات)