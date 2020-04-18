«موانئ دبي العالمية» تعيد تكييف عملياتها اللوجستية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: إن انتشار فيروس COVID-19 المستجد يمثل تحدياً راهناً على صعيد حركة التجارة العالمية والقطاع اللوجيستي وسلسلة التوريد، وينبغي إعادة تشكيل منظومة التجارة والنقل بما لا يدعو للقلق من تبعات انتشار الأوبئة.

قال ابن سليم: من أهم ميزات التجارة أنها تبقي العالم على تواصل واتصال مستمر، ومع التباعد الاجتماعي والانقطاع المتواصل منذ انتشار (كورونا) بات من الضروري جداً إلى إعادة التكيف والتطور المستمر لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وسلاسة بناء على المعطيات الجديدة، بما يضمن توريد الأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والاستقرار العالمي.

تابع ابن سليم: في غضون بضعة أسابيع فقط، بدا أن كوكبنا أصبح غير متصل كثيراً جراء انتشار الفيروس، حيث تتخذ البلدان تدابير أساسية لحماية شعوبها وحدودها. واتجهت الدول إلى اعتماد آلية العمل عن بعد، نظراً لإغلاق الحدود والجغرافيا، ومن المتوقع أن يمتد حظر السفر في جميع أنحاء العالم لوقت طويل، ونتيجة لتلك المتغيرات فقد ارتفعت درجة المخاوف بشأن الوصول إلى قرارات مهمة على مختلف الصعد.

وفيما يتعلق بآلية عمل المجموعة في ظل الظروف الراهنة، قال ابن سليم: تتميز العديد من محطاتنا الرئيسية بمرونة عملها وذلك من خلال استخدامها للتكنولوجيا والأتمتة، وحيثما أمكن، نعمل بكل جهد على فصل الإمدادات الحيوية من الأدوية والأطعمة لتسريع معالجتها وتوريدها وإعادة تصديرها إلى مختلف بقاع الأرض.

وأضاف ابن سليم: نعمل عن كثب لتسريع المبادرات التي تفضي إلى زيادة تدفقات حركة التجارة والتوريد خلال الظروف الراهنة أو ضمن منظور طويل الأمد، ونبني منصات رقمية لضمان سلسلة التوريد مستقبلا، ولدينا العديد من المحطات المنتشرة في مختلف العالم، كذلك العديد من المناطق الاقتصادية التي تؤهلنا القيام بذلك، ومن خلال تلك المنصات الرقمية نعمل على تزويد الحلول اللوجستية لعملائنا أينما تواجدوا.