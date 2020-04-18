الخام الأمريكي دون 18 دولاراً.. والسعودية تخفض الإنتاج مطلع مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمق النفط خسائره لنحو 12% مسجلاً أدنى مستوى في 18 عاماً خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد بيانات اقتصادية محبطة من جانب الصين تفوقت على خطة ترامب لتخفيف العزل.

وانكمش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل خلال الربع الأول، مع حقيقة أن تفشي الكورونا تسبب في شلل الإنتاج والإنفاق وأدى إلى فجوة كبيرة في الطلب على الخام.

وكانت المكاسب الملحوظة تسيطر على الذهب الأسود في وقت مبكر من التعاملات مع التفاؤل حيال خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إحياء الاقتصاد.

وكان تقرير أوبك الشهري أظهر الخميس أن إنتاج الدول الأعضاء من النفط صعد بنحو 821 ألف برميل يومياً في شهر حرب الأسعار، كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب على الخام لمستوى تاريخي.

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ويفشل اتفاق تحالف «أوبك +» في إنقاذ سوق النفط من الضغوط على جانب الطلب والناجمة عن تداعيات الكورونا وجمود النشاط الاقتصادي في كل مكان.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/‏حزيران بأكثر من 0.5% ليصل إلى 27.96 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/‏أيار بنحو 11.8% ليهبط إلى 17.50 دولار للبرميل.

من جهته، قال الكرملين أمس الجمعة إن اتفاق إنتاج النفط بين روسيا ومنتجين كبار في العالم سيكون له تأثير في الأسواق العالمية فور بدء تنفيذه.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «تأثير الاتفاق سيحدث».

واتفقت روسيا ومنتجون آخرون للنفط، المجموعة المعروفة إجمالاً باسم «أوبك+»، مطلع الأسبوع على خفض إنتاجهم النفطي المجمع 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران لمساعدة أسواق النفط الضعيفة التي تضررت بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.(وكالات)