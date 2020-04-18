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شكرا لقرائتكم خبر عن %55 تراجع مبيعات السيارات في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55% في مارس/آذار متأثرة خصوصاً بإغلاق الوكلاء بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في معظم الدول، بحسب أرقام نشرت أمس الجمعة.
وأفادت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات بأن عمليات تسجيل السيارات الجديدة (التي تدل على أنه تم بيعها) تراجعت إلى 567 ألفاً و308 سيارات الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 1,2 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت أن «جميع أسواق الاتحاد الأوروبي ال27 شهدت انكماشاً في مارس/آذار، لكن الضربة الأكبر كانت لإيطاليا، حيث تراجعت عمليات التسجيل بنسبة 85,4% إلى 28 ألفاً و326 سيارة جديدة».(أ ف ب)
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