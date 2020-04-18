20 % نمو عوائد التجارة الإلكترونية الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تيري نيكول، نائب رئيس وحدة أعمال الشركات بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا في شركة «سيلزفورس»، العالمية المتخصصة في حلول إدارة علاقات العملاء، أن التجارة الإلكترونية تشهد نمواً في ظل فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وسيتواصل نموها مع تحول الشركات إلى التقنيات الرقمية؛ حيث يستخدم المستهلك في الإمارات متوسط 5 تطبيقات للتسوق، فيما تشتري نسبة 88% من المتسوقين في الإمارات من شركات التجزئة والعلامات التجارية والأسواق على الإنترنت، وفقاً للنتائج التي توصلنا إليها في تقرير حالة «المتسوق المتصل»، الذي أعدته الشركة.

أضاف: بحسب مؤشر «سيلزفورس» للتسوق للربع الأول من 2020: شهدت عوائد التجارة الإلكترونية نمواً بلغ 20% في الربع الأول من 2020، مقارنة مع 12% في الربع الأول من 2019 ونتيجة سياسات العزل المنزلي وخلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، ارتفعت المشتريات الرقمية من البضائع الضرورية بنسبة 200%، وشهدت المواقع التي تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت ومن ثم استلام المشتريات في المتجر نمو عوائدها بنسبة 27 % في الربع الأول من 2020، كما واصل المستهلكون شراء البضائع غير الضرورية، ونمت العوائد الرقمية بنسبة 51 % لمبيعات البضائع المنزلية، وبنسبة 31 % للملابس الرياضية، وبنسبة 34 % للدمى والألعاب.

وأشار نيكول، تسعى كل قطاعات الأعمال للانتقال نحو التسوق الإلكتروني، بداية من منتجات الرعاية الصحية وحتى متاجر البقالة؛ حيث أفاد 70 % من المستهلكين عن تطلعهم إلى تجارب متصلة تكون تفضيلاتهم فيها معروفة في سائر أنحاء نقاط الاتصال.



وبعد زوال فيروس «كورونا» المستجد، نتوقع أن تحافظ المتاجر التقليدية على أهميتها؛ لكن ستطرأ تغييرات فيها من ناحية التجارب المقدمة والتسوق الترفيهي، وفي 2019، نسبة 56% من المتسوقين في الإمارات قاموا بشراء منتجات من الإنترنت ليستلموها لاحقاً في المتاجر. ويضيف نيكول: يتسوق الشباب من جيل الألفية و«زد» عبر نقاط الاتصال الرقمية والناشئة؛ حيث يتم شراء واحد من أصل 10 منتجات في الوقت الراهن؛ من خلال نقاط الشراء الرقمية الناشئة مثل تقنيات الصوت والتواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، يُظهر تقرير المتسوق المتصل أن 51% من المتسوقين في الإمارات يستخدمون المحافظ الرقمية، و48% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، و28% يستخدمون تطبيقات الرسائل لأجل المشتريات.

ويوضح نيكول: ستجد شركات التجزئة في الإمارات أثناء رحلتها في التحول الرقمي أن التحديات والفرص الأكبر؛ تكمن في الاستفادة من الابتكار لأجل تخصيص تجارب التسوق، وتلبية أذواق المستهلكين الشخصية وعلى سبيل المثال، أظهر تقرير المتعامل المتصل أن 75% من المتعاملين حول العالم يتوقعون من الشركات استخدام تقنيات جديدة؛ لخلق تجارب أفضل، فيما أفادت نسبة 77% من المستطلعين في الإمارات ضمن التقرير عن قيامهم بالتسوق من علامة تجارية محددة.