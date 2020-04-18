«استشاري الشارقة» يشيد بدعم القيادة للاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد وباستخدام التقنيات البصرية، أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن تقديرها لكافة الجهود الحكومية التي بدأت منذ الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وما صاحبها من برامج احترازية عالية المستوى تعمل على المحافظة على سلامة وصحة المجتمع.

وأكدت اللجنة أهمية دور المجتمع الوقائي في الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية في احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيدة بجهود الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي وفي القطاع الأمني وفي كافة المؤسسات التي قدمت أعمالها على مدار الساعة لتشارك الجميع خدمة الوطن في هذه الأحداث.

ترأس الاجتماع، سيف المدفع رئيس اللجنة، بحضور مريم راشد بن الشيخ، وعبدالله العويس، وسهيل الكعبي، وجمال بن هويدن، وعبيد الطنيجي، وعبدالله موسى إلى جانب حضور آمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس.

وأعرب المدفع في كلمته بأن اللجنة تشيد في هذا الصدد بحزمة المحفزات التي قدمتها حكومة الشارقة من خلال قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لدعم قطاع الأعمال إلى جانب تقديم مختلف التسهيلات والمحفزات التي بلغت 47 قراراً تكاملت في رؤية استشرافية تعزيز تنافسية الشارقة في مختلف النواحي الاقتصادية، كما وتعمل على خلق مناخ تنموي لتجاوز تداعيات الظروف الراهنة.

وتطرقت اللجنة من خلال مداخلات أعضائها إلى استكمال خطة اللجنة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون ما بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي واتصال ذلك بمختلف القطاعات الصناعية والمالية والتجارية؛ بهدف تكاتف الجهود لدعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية لاسيما خلال الفترة الحرجة؛ بهدف تجاوزها، لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي.