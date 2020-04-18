اعتباراً من مايو.. السعودية تضخ 8.5 مليون برميل نفط يومياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، أمس الجمعة، أنها ستضخ 8,5 مليون برميل يومياً لعملائها، اعتباراً من الأول من مايو/‏ أيار المقبل، تنفيذاً لاتفاق دول مجموعة «أوبك بلاس» على خفض الإنتاج، بهدف رفع الأسعار.

وجاء في بيان مقتضب على موقع سوق «تداول» المالية السعودية «تعلن شركة أرامكو السعودية أنها ستقوم بتزويد عملائها ب 8,5 مليون برميل يومياً من الزيت الخام اعتباراً من 1 مايو/‏ أيار».

وتشمل هذه الكمية الخام المصدّر إلى الخارج، والمستهلك محلياً. ولم يحدد البيان الكمية الفعلية التي سيتم تصديرها.

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وكانت مجموعة «أوبك +» التي تضمّ دول منظمة «أوبك» المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاءها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة، وفي مقدمهم روسيا، توصلت، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق ينص على خفض الإنتاج بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً خلال الشهرين القادمين.

وتحددت حصة السعودية في السوق ب8,5 مليون برميل، ويهدف اتفاق خفض الإنتاج إلى محاولة رفع أسعار النفط في الأسواق المشبعة بالخام، مع تراجع الطلب على خلفية الإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبينها وقف رحلات طيران، وحظر تجول في عدد كبير من دول العالم.

وكانت السعودية رفعت إنتاجها، وزادت صادراتها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق في إبريل/‏ نيسان.

وبحسب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، من المتوقع أن تبلغ عمليات الشراء لاحتياطات النفط الاستراتيجية للدول 200 مليون برميل في مايو/‏ أيار، ويونيو/‏ حزيران، ما يعني أن حجم الخفض الحقيقي سيصل إلى 19,5 مليون برميل يومياً، وأكد الأمير عبد العزيز أن بلاده قد تقلص إنتاج النفط إلى أقل من 8,5 مليون برميل يومياً إذا اقتضى الأمر.