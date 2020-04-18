شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسمح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الحكومة الانتقالية بالسودان، أمس، السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة.

يعاني السودان من نقص حاد في الوقود يجبر السيارات والشاحنات على الوقوف في طوابير طويلة لملء خزاناتها، فضلا عن نقص في العملة الصعبة الضرورية لتمويل الواردات.(رويترز)

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