شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تصنيف شركة «عمان للتأمين» إلى مستقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدلت وكالة «آي إم بيست» من توقعاتها لشركة «عُمان للتأمين» إلى «مستقر» من «سلبي»، وأكدت تصنيف القوة المالية للشركة عند A (ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر «A». ويعكس تصنيف الشركة قوة ميزانيتها العمومية والتي تصنفها «آي إم بيست» على أنها قوية جداً، وكذلك أداءها التشغيلي القوي، وملفها التجاري المحايد، وإدارة مخاطر مؤسسي مناسب.

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