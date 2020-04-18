حزمة الإنقاذ الأمريكية تزيد العجز 1.8 تريليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أن حزمة الإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا التي صدق عليها الكونجرس الشهر الماضي، ستزيد عجز الميزانية الاتحادية نحو 1.8 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال المكتب في بيان، إنه رغم إقرار مشروع القانون الخاص بحزمة مساعدات مالية تتجاوز التريليوني دولار، فإن التكلفة من المتوقع أن تكون أقل، لأن بعض الدعم في صورة ضمانات قروض. (رويترز)