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شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد انخفاض تضخم منطقة اليورو إلى 0.7% في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة إن معدل التضخم بمنطقة اليورو تباطأ بشدة في مارس/ آذار إلى 0.7% على أساس سنوي ليؤكد بذلك تقديرات صادرة في وقت سابق.
كما أكد يوروستات تقديراته السابقة لبيانات التضخم الأساسي لتكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 دولة، والتي أشارت أيضا لضعف زيادات الأسعار الشهر الماضي.
وقال يوروستات إن التضخم العام تراجع إلى 0.7% من 1.2% في فبراير/ شباط، ليبتعد أكثر عن المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليل فحسب من اثنين% في الأمد المتوسط.
(رويترز)
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