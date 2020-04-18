الاقتصاد

الدنمارك تسمح بعمل بعض الشركات الصغيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الدنماركية أمس الجمعة، إنها ستسمح لأعمال تجارية صغيرة، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها في 20 أبريل/نيسان، بعدما أمرت بإغلاق عام للبلاد الشهر الماضي لاحتواء تفشي فيروس .

وتأتي الخطوة بعد أن بدأت الدنمارك التي كانت من أوائل البلدان التي شرعت في إجراءات العزل العام في أوروبا، إعادة فتح دور الحضانة والمدارس هذا الأسبوع في أول خطوة نحو التخفيف التدريجي للإغلاق العام.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدركسن على فيسبوك: «لا أحد يريد إبقاء الدنمارك مغلقة أكثر مما هو ضروري.. لكن علينا ألا نتحرك بسرعة تمنعنا من إبقاء الفيروس تحت السيطرة».

لكن الدنمارك ستُبقي حدودها مغلقة كما ستظل القيود سارية على المطاعم والحانات وصالات التدريبات ، إضافة إلى حظر التجمعات الكبيرة. (رويترز)

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