الذهب يهبط بفعل تفاؤل حيال خطط أمريكية لإعادة فتح الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الجمعة، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9% في وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشأن أسوأ ركود في عقود، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.(وكالات)