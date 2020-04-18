«جولدمان» يتوقع تراجع شحنات «آيفون» 36%.. حان وقت بيع سهم «أبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جولدمان ساكس إنه يتوقع تراجع شحنات هاتف آيفون 36 بالمئة في ربع السنة الحالي بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وخفض توصيته لسهم أبل إلى «بيع». تراجعت أسهم أبل 1.3% إلى 282.13 دولار اليوم الجمعة.

وخفض محللو جولدمان أيضا سعرهم المستهدف للسهم 7% إلى 233 دولارا في تقريرهم الذي يتنبأ بتراجع الطلب على آيفون على مدى الربع المنتهي في يونيو /حزيران، وهو الربع الثالث من السنة المالية لشركة أبل.

وأشاروا إلى أن متوسط أسعار بيع الأجهزة الاستهلاكية من المرجح أن يتراجع في خضم ركود اقتصادي وأن يظل ضعيفا حتى بعد بدء تعافي مبيعات الوحدات.

وكتب محللو جولدمانس ساكس في مذكرة «لا نفترض أن هذا التباطؤ سيفرز فقد أبل مستخدمين من قاعدتها. لكننا نفترض ببساطة أن المستخدمين الحاليين سيحتفظون بالأجهزة لفترات أطول ويعمدون إلى البدائل الأرخص من أبل نفسها عندما يشترون جهازا جديدا.»