«وول مارت» تعتزم توظيف 50 ألف عامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وول مارت يوم الجمعة إنها ستوظف 50 ألف عامل إضافي في متاجرها ومراكز التوزيع التابعة لها من أجل مواكبة زيادة قوية في الطلب على منتجات البقالة والسلع المنزلية الأساسية من مستهلكين يعمدون إلى التخزين في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة التجزئة إنها بلغت هدفها السابق لتوظيف 150 ألف عامل قبل الموعد الموضوع لذلك بستة أسابيع، إذ ضمت خمسة آلاف شخص يوميا في المتوسط في وقت يفقد فيه ملايين الأمريكيين وظائفهم وسط أوامر غير مسبوقة «للزوم المنازل» من حكومات الولايات والمناطق.

تسببت الإجراءات الضرورية لاحتواء انتشار المرض في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي، مجبرة الشركات على خطوات جذرية لصيانة السيولة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 15% عن ذروته القياسية المسجلة في فبراير/ شباط في حين صعد سهم وول مارت أكثر من عشرة بالمئة في الفترة ذاتها.

وقالت وول مارت إنها تعاونت مع أكثر من 70 شركة سرحت موظفين بسبب الجائحة لتوظيف المئة وخمسين ألف عامل الذين ضمتهم حديثا، جاء الكثيرون منهم من قطاعات المطاعم والفندقة.

وأوضحت الشركة أن 85% من الموظفين الجديد سيضطلعون بمهام مؤقتة أو ذات دوام غير كامل.

حدا الطلب الفلكي على الطعام ومطهرات الأيدي وورق المراحيض وغيرها من المنتجات المنزلية تجار تجزئة آخرين مثل «كروجر» و«تارجت» و«أمازون» إلى توظيف الآلاف أيضا.