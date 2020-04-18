«فولكسفاجن» تسحب توقعات 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحبت مجموعة فولكسفاجن توقعاتها لعام 2020 في ظل الضبابية المتصلة بجائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الأرباح التشغيلية 81 بالمئة في الربع الأول. ونزلت أرباح التشغيل إلى 0.9 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 81 بالمئة عن 4.84 مليار العام الماضي.

وقالت فولكسفاجن إن التوقعات للعام بأكمله «لم يعد من الممكن تحقيقها». وتتوقع فولكسفاجن الآن تحقيق إيرادات في الربع الأول تبلغ 55 مليار يورو (59.83 مليار دولار)، بانخفاض ثمانية بالمئة عن 60.01 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المقرر أن تنشر فولكسفاجن نتائج الأعمال الكاملة للربع الأول يوم 29 أبريل/ نيسان 2020.