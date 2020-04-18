«كورونا» يمحو 17 مليار دولار من مبيعات الشركات اليابانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مركز أبحاث خاص، أن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.

وقال طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير بثته «رويترز» اليوم الجمعة إن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7% منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى الخميس.

وأضاف أن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة نزولاً تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين (16.71 مليار دولار) وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين.

وقال التقرير إن نحو 40 % من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35 في المئة من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت ضعف الاستهلاك.

وقالت 510 شركات أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها.

وأضاف التقرير أن عدداً متزايداً من الشركات أرجأت إعلانات أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن.