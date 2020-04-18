«البنك الدولي»: الدائنون التجاريون لن يستفيدوا من تخفيف أعباء الدين دون مقابل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن ذراع البنك الرئيسية لإقراض الدول ذات الدخل المتوسط حصلت على رأسمال مكتتب فيه بنحو 9.8 مليار دولار من الولايات المتحدة، ما سيساعد «على نحو ملموس» في جهود البنك للتصدي لفيروس كورونا، تمثل حوالي 1.2 مليار دولار فقط من المساهمة الأمريكية في رأسمال مدفوع بموجب زيادة عامة لرأسمال البنك الدولي قيمتها 13 مليار دولار جرى الاتفاق عليها في 2018. وقال مسؤول بالبنك إن الخزانة الأمريكية أرسلت أوراق الاكتتاب للأسهم الجديدة الخاصة بزيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تضمنت حزمة إنقاذ أمريكية حجمها 2.2 تريليون دولار للتصدي لتداعيات فيروس كورونا تخصيص ثلاثة مليارات دولار لأحدث عملية إعادة تمويل لخزائن مؤسسة التنمية الدولية، وهي صندوق البنك الدولي المخصص للدول الأشد فقراً. مهدت الحزمة أيضاً لاكتتاب الخزانة في زيادة قدرها 5.5 مليار دولار في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية، ذراع إقراض القطاع الخاص التابعة للبنك الدولي. وتقدم الحزمة 7.29 مليار دولار للمساهمة في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية.

وقال مالباس، في بيان للجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن البنك الدولي للإنشاء باع ما قيمته ثمانية مليارات دولار من سندات قياسية عالمية لأجل خمس سنوات بعائد 0.7 بالمئة يوم الأربعاء في أضخم إصدار سندات بالدولار الأمريكي لكيان عابر للقوميات. وأضاف أن دفتر أوامر الشراء بلغ 12.5 مليار دولار بطلبات من 190 مستثمراً.

من جهة أخرى أكد ديفيد مالباس، لجنة التنمية بالبنك، اليوم الجمعة، أن الدائنين التجاريين بحاجة لدعم تخفيف أعباء الدين للدول الأشد فقراً ولا يمكنهم الاستفادة دون مقابل فحسب من تعليق مدفوعات الدين من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين.

وقال مالباس إن مبادرة تخفيف عبء الدين التى جرى الاتفاق عليها هذا الأسبوع من جانب مجموعة العشرين ونادي باريس «إنجاز ضخم» لمساعدة الدول الأشد فقراً على التعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن البنك سينظر في سبل تعزيز الدعم أكثر للدول الأشد فقراً، لكنه حذر من أنه من المهم حماية القدرة المالية والتصنيف الائتماني وانخفاض تكلفة التمويل المقدم من أذرع الإقراض التابعة للبنك.