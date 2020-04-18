الناقلات الوطنية تعيد المقيمين والزوار إلى 30 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تشغل الناقلات الوطنية «العربية للطيران» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، رحلاتها الخاصة إلى 30 وجهة في العالم لإعادة المسافرين والزوار والمقيمين في دولة الإمارات إلى بلدانهم بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث تعمل في الوقت الحالي على إضافة المزيد من الوجهات بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

ويسمح فقط لمواطني هذه الوجهات وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

* طيران الإمارات

تُشغل طيران الإمارات عدداً محدوداً من رحلات طيران الركاب لنقل المسافرين إلى الخارج من الإمارات إلى بعض الوجهات والتي تصل إلى 6 وجهات في الوقت الحالي. يتم تشغيل الرحلات الحالية من دبي إلى: لندن هيثرو (أربع مرات أسبوعياً)، وفرانكفورت (ثلاث مرات أسبوعياً)، ومانيلا (15 و16 و20 و22 و24 إبريل)، والجزائر (16 إبريل)، وتايبيه (18 إبريل)، وشيكاغو (18 إبريل).

* الاتحاد للطيران

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تنطلق رحلات الإجلاء التي تشغلها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي إلى كل من بروكسل، دبلن، لندن، طوكيو، وزيوريخ، وذلك إلى جانب وجهاتها السابقة وهي أمستردام، جاكارتا، مانيلا، ملبورن، سيؤول، وسنغافورة. وتخطط الاتحاد لتسيير رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة، اعتباراً من الأول من شهر مايو وحتى 30 يونيو، بهدف العودة تدريجياً لاستئناف رحلاتها المنتظمة بالكامل في حال تحسن الأوضاع العالمية

* تسير العربية للطيران رحلات خاصة إلى عدد من الوجهات للمسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم. تتوفر هذه الرحلات حاليا خلال شهر إبريل إلى كل من كابول ولار وشيراز انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي. وستتم إضافة المزيد من الرحلات الخاصة عند توفر الموافقات المطلوبة. وتسير العربية للطيران أيضاً رحلات الشحن الجوي خلال شهر إبريل إلى سلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.

فلاي دبي

أعلنت «فلاي دبي»، أن المقيمين والزوار من 10 وجهات محددة والمتواجدين حالياً في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة. والرحلات متاحة للمقيمين والزوار إلى كل من: العراق وإيران وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا. وستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين.