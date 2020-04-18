أسهم 46 شركة في المربع الأخضر هذا الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية خلال جلسات هذا الأسبوع، الذي شهد تذبذباً في الأداء ما بين الصعود والنزول من جلسة إلى أخرى، وسط سيولة وصلت إلى ملياري درهم، تركزت 67.5% منها في سوق دبي المالي، وسط إغلاقات أسبوعية خضراء لأسهم 46 شركة في السوقين.

وأضاف سوق دبي مكاسب جديدة بنسبة 1.6% في أسبوع شهد ارتفاع أسهم 30 شركة في السوق، وفي مقدمتها «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية بلغت 3.5%، بضغط رئيسي من «أبوظبي الأول»، و«اتصالات» و«الدار» في وقت ارتفعت في السوق أسهم 16 شركة.

بحسب تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي للأسواق، فقد ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«جي إف إتش»، و«العالمية القابضة»، على الرغم من اتجاههم نحو التسييل بشكل عام، وبصافي استثمار بلغ 122.3 مليون درهم محصلة بيع، وذلك في مقابل توجه نحو الشراء للمستثمرين المواطنين، بصافي بلغ 103 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق ملياري درهم، توزعت بواقع 1.35 مليار درهم في دبي، و663.97 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.9 مليار سهم، منها 1.7 مليار سهم في دبي، و223.6 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 35.17 ألف صفقة في السوقين.

سوق دبي يرتفع 1.6% عند مستوى 1859.79 نقطة

* أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي نسبته 1.6% عند مستوى 1859.79 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات المؤشرات القطاعية للبنوك والعقار والنقل والاستثمار.

* تلقى السوق دعماً رئيسياً من قطاع العقار بنسبة ارتفاع 2.9% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 2.53%، و«إعمار مولز» 0.92%، و«داماك» 13.81%، و«الاتحاد العقارية» 15%، و«ديار» 1.72%، و«أرابتك» 5%.

* ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.05% في ظل ارتفاع «دبي الإسلامي» 6.27%، وذلك في مقابل انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 4.17%.

* ارتفع قطاع الاستثمار 1.6% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.91%، و«سوق دبي المالي» 3.28%، و«شعاع كابيتال» 7.09%.

* زاد قطاع النقل 2.8% مع صعود «العربية للطيران» 11.48%، و«الخليج للملاحة» 9.21%، في وقت نزل «أرامكس» 4.32%.

مؤشر أبوظبي يتراجع 3.5% عند 3969.51 نقطة

* انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 3.5% عند مستوى 3969.51 نقطة، متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية للبنوك والعقار والاتصالات والتأمين والسلع والخدمات.

* هبط قطاع البنوك 5.25% مع هبوط «أبوظبي الأول» 7.93%، وذلك على الرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 4.87%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.3%.

* نزل قطاع الاتصالات أكثر من 5% مع نزول أسهم «اتصالات» بنسبة 5.03%. وتراجع قطاع العقار 1.11% بفعل تراجع «الدار» 1.33%، في مقابل «رأس الخيمة العقارية» 1.74%.

* قفز قطاع الاستثمار 25.22% بفعل الصعود القوي لـ«العالمية القابضة» بنسبة 36.67%، و«إشراق» 3.48%، فيما نزل «الواحة كابيتال» 5.66%.

* ارتفع قطاع الطاقة 0.16% مع ارتفاع «طاقة» 0.62%، و«دانة غاز» 1.49%، في مقابل تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.43%.

سيولة مركّزة على «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول»

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» بـ156 مليون درهم، مغلقاً عند 11.14 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت 69.57 مليون درهم، ليغلق عند 14.34 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 94.48 مليون درهم، وأقفل عند 4.31 درهم.

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأكثر من نصيب «إعمار العقارية» الذي اجتذب 245.2 مليون درهم، ليغلق عند 2.43 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مستقطباً سيولة قدرها 212 مليون درهم، وأقفل سعره عند 3.39 درهم، وجاء في المركز الثالث «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 155.7 مليون درهم، وأغلق عند 8.05 درهم.

«العالمية القابضة» ييقفز 36.67% فوق 20.5 درهم

* سجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 36.67% ليغلق عند 20.5 درهم، تلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بارتفاعه 11.11% إلى 1.7 درهم، ثم «أسمنت رأس الخيمة» بارتفاعه 10.74% مغلقاً عند 0.67 درهم.

* كان التراجع الأكثر في أبوظبي لـ«أكسا للتأمين» بنسبة 13.93% ليغلق عند 0.414 درهم، ثم «أسمنت الخليج» بنزوله 9.6% إلى 0.452 درهم، تلاه في النزول «أبوظبي الأول» بنسبة 7.93% ليغلق عند 11.14 درهم.

* كان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع «غلفا للمياه» بنسبة 25.52% وأغلق عند 15 درهماًً، تلاه «أملاك للتمويل» بصعوده 17.93% وأقفل عند 0.296 درهم، ثم «أمانات» الذي أغلق مرتفعاً 17.04% عند 0.735 درهم.

* سجل «بنك المشرق» التراجع الأكثر في دبي بنسبة 9.72% ليغلق عند 65 درهماً، تلاه في الانخفاض «جي إف إتش» بنسبة 5.5% وأقفل سعره عند 0.515 درهم، ثم «إعمار للتطوير» منخفضاً 4.81% إلى 1.98 درهم.

تداولات الجنسيات والمؤسسات

* في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء خلال الأسبوع، بصافي استثمار بلغ 85.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.69 مليون درهم محصلة شراء العرب، و17.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و66.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 85.7 مليون درهم محصلة بيع.

* في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 30.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.74 مليون درهم محصلة شراء العرب، و5.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون، نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 30.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و4.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

* ركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم خلال أسبوع على أسهم شركات «دانة غاز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«جي إف إتش»، و«العالمية القابضة»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«أدنوك للتوزيع»، و«إعمار مولز»، و«أبوظبي التجاري».

* اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، في أسبوع بلغ صافي استثماراتها فيه نحو 133.5 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 79.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و53.97 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

* اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 133.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 53.97 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و 79.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي.



