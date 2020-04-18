شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم وحدات سكن مصر و20 مايو آخر موعد للتسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وتشمل 1296وحدة سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارى تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11 - 12 - 13 بالمرحلة الأولى، و7 - 8 - 9 بالمرحلة الثانية)، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة وحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، وتم تخصيص يومى 7 و8/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسل 12 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 8 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 9/6/2020 : 11/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 13 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 9 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2020 : 4/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.