"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتمانى عند B/B ونظرة مستقبلية مستقرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، اليوم الجمعة، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى على مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن قبل أيام، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
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