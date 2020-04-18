شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تعرض على الحكومة أبرز توصياتها لحل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تعد ورقة عمل لعرضها على الحكومة تتضمن رؤيتها لأزمة تفشى فيروس كورونا، وأبرز تداعيات الأزمة، ومقترحات حلولها، وتوصيات لجان الجمعية النوعية، وذلك بعد عقد اجتماعاً لمجلس الإدارة شارك فيه رؤساء اللجان، لإعداد ورقة العمل وتحديد موعد للانتهاء منها والجهات المخاطبة بها.

وتضمنت أبرز توصيات جمعية رجال الأعمال، خلال اجتماعات لجانها، إرسال الإدارة التنفيذية للجمعية بيانات التواصل الخاصة بشركات النصر والشركات المماثلة لها لتوريد مواد المعقمات والمنظفات الطبية وأيضاً المعدات الطبية الأساسية وأجهزة الكشف المبكر عن الفيروس إلى أعضاء الجمعية للتواصل معها لشراء احتياجات الشركات وموقفهم من تلك التوريدات للالتزام بالحفاظ على صحة العاملين فى مواقع العمل، كما تم الاتفاق على ضرورة تواجد تمركز طبى بشكل أكبر فى المناطق التى تقع بين المشاريع القومية لكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة أو بالقرب منها، لأنها مناطق كثيفة العمالة.

وتضمنت المقترحات بالنسبة للصناعة:

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أولا: إعداد اتحاد الصناعات مقترح حول آليات استيعاب أكبر عدد من العمال بقطاع الصناعة، وذلك للاستفادة من العمالة التى ستضطر للخروج من قطاع السياحة نظراً لتوقفه، بحيث يمكن تدريبهم للعمل بقطاع الصناعة، وبالتالى وجود عدد كبير من العمالة المدربة والمؤهلة التى ستسهم فى النهوض بالقطاع.

ثانياً: إعادة النظر فى تأجيل أقساط الأراضى الصناعية لمدة عام، وإلغاء الغرامات عليها، مع تطبيق قرار تخفيض فوائد الأراضى الصناعية الجديدة على الأراضى القائمة.

ثالثاً: إعداد الغرف الصناعية باتحاد الصناعات قوائم بمستلزمات الإنتاج المطلوبة خلال الفترة المقبلة للعمل على تصنيعها محلياً من أجل تقليل حجم الواردات لمستلزمات الإنتاج، والحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، علاوة على تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رابعاً: اتخاذ خطوات إضافية لحماية العمالة بالمواقع المختلفة ومنها تطبيق نظام العزل ومنع الاختلاط والتباعد الاجتماع داخل مواقع العمل مع وجود نسبة 50% فقط من العمالة لمدة شهر ثم يتم استبادلهم بالنسبة المتبقية من العمالة خلال الشهر التالى، على أن يتم خصم 20-25% من الرواتب مقابل تقديم وجبات صحية متكاملة لتقوية الجهاز المناعى للعاملين، بالإضافة إلى دخول العاملين من بوابة دخول واحدة فقط، مع وضع أجهزة التعقيم على تلك البوابة لضمان عدم دخول أى عدوى لموقع العمل.