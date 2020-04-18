شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شباب الأعمال توفر مواد غذائية لـ5 آلاف من العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تستهدف توفير مواد غذائية لنحو 5 آلاف أسرة من أصحاب العمالة غير المنتظمة، وذلك فى إطار مبادرة أطلقتها الجمعية بعنوان "معاً" لدعم العمالة غير المنتظمة، وهى الأكثر احتياجاً وتأثراً بالأزمة الحالية، ونجح فرع الجمعية فى الإسكندرية فى توفير 700 كرتونة مواد غذائية لتلك العمالة، وسيتم تعميمها على فروع الجمعية بالدلتا والصعيد والقناة للوصول إلى 5 آلاف كرتونة خلال الأسبوع الجارى، على أن يتم الوصول للمستفيدين من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الخيرية.

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وأضاف "الشنوانى"، لـ"الخليج 365"، أن عدد المنضمين لميثاق شرف الجمعية، والذى يستهدف الحفاظ على حقوق العمالة خلال فترة أزمة كورونا، ارتفع إلى 107 شركة، وذلك إيماناً منها بالمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال المصريين فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الشعب المصرى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وحرصاً منها على الصالح العام والصحة العامة، متمنياً أن يصل عدد الشركات المنضمة إلى الميثاق إلى 1000 شركة.

وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد أعلنت عن إعداد مقترح لنموذج مصرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستمد من حزمة التحفيز الكبرى التى أقرتها الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتضمن تخصيص نحو سدس المبلغ المخصص للحزمة بقيمة 350 مليار دولار لدعم هذا القطاع، مضيفا أن هناك عدة مقترحات تضمنها البرنامج يمكن تطبيقها فى النموذج المصرى، منها إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة لتمويل رأس المال العامل، وإسقاط كامل مبلغ القرض إذا تم استخدامه لكشوف المرتبات أو الإيجار أو المرافق في الشهرين التاليين لاستلام الأموال، بحسب المقترح الأمريكى.