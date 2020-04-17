شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض ويسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لكن المستثمرين ركزوا على الأسهم كأصول للمخاطرة مع العزوف عن الملاذ الآمن.



وتلقت الأسهم العالمية دعما من نتائج واختبارات على بعض الادوية التي يجري تطويرها في مختلف الدول والتي أثبتت فاعلية في القضاء على فيروس كورونا.



وفي هذا الصدد، أعلنت ركة "جلياد" الأمريكية النجاح في اكتشاف علاج لفيروس كورونا يمكنه حتى التعامل مع المرضى في حالة حرجة.

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وبالتزامن مع ذلك، تجري شركات ومراكز بحثية في مختلف الدول تجارب لتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي، لكن خبراء أكدوا أن اللقاح المحتمل لن يظهر قبل عام على الأقل.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.9% إلى 1698.80 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.1%.