شكرا لقرائتكم خبر عن Levis و ZARA قد تختفى من الأسواق قريباً.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن تجميد كبرى ماركات الملابس العالمية نشاطها فى إنتاج الملابس بمصانعها بمختلف دول العالم، ووقف طلبات التصنيع فى مصر نتيجة أزمة تفشى فيروس كورونا، مضيفا أن أبرز الماركات العالمية التي يتم تصنيعها فى مصر هم Levis وVF و VVH وهم أكبر المشترين من مصر، بالإضافة إلى ماركات أوروبية مثل Decathlon و Benettonو INDITEX المنتجة لماركة ZARA.

وحول تأثير تجميد إنتاج الماركات العالمية، قال "طلبة"، إن هذا التوقف سوف يؤثر على صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، لأن معظم مصانع الملابس الجاهزة ويتراوح عددها بين 350-400 مصنع تقوم بتصنيع الملابس لماركات عالمية، وما يزيد العبء على تلك المصانع أنها كثيفة العمالة ومع توقف نشاطها ومطالبتها بعدم تسريح العمالة سيصبح حتمياً على الحكومة التدخل بحلول سريعة لتجاوز الأزمة، خاصة وأنه من الصعوبة التوقع بمدة انتهاء الأزمة.

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وأضاف كما أن التوقف شبه التام لمصانع الماركات العالمية سيؤدى إلى عدم تواجدها فى الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن انخفاض القوى الشرائية خاصة للملابس فى الوقت الحالي لن يزيد من المشكلة، متوقعا تراجع صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الحالى، والتي بلغت 1.7 مليار دولار عام 2019، لأن التصنيع للماركات العالمية تمثل نسبة كبيرة من صادرات الملابس الجاهزة، ومع توقف الإنتاج شبه تام منذ نحو شهر فأن هناك تأثير على إجمالي الصادرات المصرية، متمنياً أن تكون نسبة التراجع محدودة مع آمال فتح أسواق جديدة، وعودة الطلبيات فى أسرع وقت.

وأشار "طلبة"، إلى أن مصنعى الملابس الجاهزة يتشاورون باستمرار مع وزيرة الصناعة نيفين جامع للتدخل لمساندة الصناعة، وهى تتفهم الأمر، كما أن القرارات الصادرة من الرئيس والحكومة والبنك المركزى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا "جيدة" إلا أنه يتطلب سرعة تطبيقها.