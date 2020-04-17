شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تعلن هببوطاً قوياً في عدد حفارات التنقيب عن النفط بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية هبوط عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 66 حفارا إلى 438 حفارا في الأسبوع الجاري.



وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بسبعة حفارات إلى 89 حفاراً، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بنحو 73 إلى 527 حفاراً.