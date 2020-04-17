شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط جدل بشأن إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة وسط جدل في الأوساط الأمريكية بشأن إعادة تشغيل الاقتصاد والعودة رغم استمرار جائحة "كورونا".



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أمس توجيه مختلف الولايات بإعادة تشغيل الاقتصاد والمصانع والخدمات بشكل تدريجي مشيرا إلى أن العديد من الولايات لم تسجل زيادة في الإصابات بفيروس "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عالمياً حاجز المليوني حالة كما يقترب عدد الوفيات من 130 ألف شخص.

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تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني انكمش بنسبة 6.8% خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري مقارنة بتوقعات بانكماش نسبته 6.2%.



وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% هذا العام قبل التعافي مجددا عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.