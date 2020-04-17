شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يخالف "برنت" منخفضاً بأكثر من 8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث انخفض الخام الأمريكي بشكل حاد بينما ارتفع "برنت"، وذلك مع استمرار تقييم المستثمرين لاتفاق "أوبك+" وما سيسفر عنه من خفض في الإنتاج.



وكانت "أوبك" ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا والولايات المتحدة قد اتفقوا جميعا على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين بداية من مايو/أيار.



وشاركت الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج بخفض إنتاجهم مجتمعين بنحو 3.7 مليون برميل يومياً ضمن الاتفاق.

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ومع ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن منتجي "أوبك" والمستقلين يدرسون خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل يومياً وليس بنحو عشرة ملايين كما هو الحال الآن.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية هبوط عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بنحو 66 حفاراً في الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.5% إلى 18.17 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 20.2 دولار وأقل سعر عند 17.3 دولار.



على النقيض، ارتفع "برنت" بنسبة 3% إلى 28.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.9 دولار وأقل سعر عند 27.5 دولار.