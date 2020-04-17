شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع رغم بيانات سلبية صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعوماً بالتفاؤل السائد في الأسواق العالمية بشان قرب التوصل إلى عقار لعلاج فيروس "كورونا"، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية في الصين.



ومع تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا" حاجز المليوني حالة على الصعيد العالمي، تكثف الشركات في صناعة الادوية والمراكز الطبية والأكاديمية من جهودها لاحتواء الفيروس التاجي.



وأعلنت شركة "جلياد ساينسيز" الأمريكية بالفعل اختبار دواء ثبتت فاعليته في القضاء على "كورونا" خلال سبعة أيام فقط مشيرة إلى استمرار تجاربها السريرية.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.8% خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري مقارنة بتوقعات بانكماش نسبته 6.2%.



كان صندوق النقد الدولي قد أعلن توقعاته بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في العام الجاري بسبب جائحة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6363، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6385 وأقل سعر عند 0.6314.