شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2858 منتج مخالف لسخانات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت نتائج الجولة الرقابية على مستودعات سخانات المياه في المملكة، والتي نفذتها 5 جهات حكومية مكونة من وزارة الطاقة، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن استهداف 24 مستودع سخانات مياه.

وأظهرت نتائج الجولة وجود 18 مستودعا ملتزما بالمواصفة، و6 مستودعات سحب منها عينات للفحص، و 2858 منتجا تم ضبطها لعدم اجتياز الاختبار أو منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى 2087 منتجا تم تصحيح مخالفاتها.

وبينت الجولة أن هناك 771 منتجا جاري العمل على تصحيحها، و12 منتجا تم سحبه للتأكد من المطابقة أسفرت على أن هناك 10 عينات غير مطابقة، ووجود 2 عينة مطابقة للمواصفة.