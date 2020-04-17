شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2858 منتج مخالف لسخانات المياه والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت نتائج الجولة وجود 18 مستودعا ملتزما بالمواصفة، و6 مستودعات سحب منها عينات للفحص، و 2858 منتجا تم ضبطها لعدم اجتياز الاختبار أو منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى 2087 منتجا تم تصحيح مخالفاتها.
وبينت الجولة أن هناك 771 منتجا جاري العمل على تصحيحها، و12 منتجا تم سحبه للتأكد من المطابقة أسفرت على أن هناك 10 عينات غير مطابقة، ووجود 2 عينة مطابقة للمواصفة.
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