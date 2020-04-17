شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد غدا مشروعات توسع لعدد من الشركات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غدا، مشروع توسعات تجريها عدد من شركات البترول بالإسكندرية وذلك في إطار متابعته الميدانية للمشروعات البترولية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا .

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية عدد من المشروعات الهامة والمتعلقة بزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير المصرية، وكذلك إضافة وحدات تكريرية جديدة، ومشروعات لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وزيادة طاقتها التكريرية وتدشين مجموعة من مشاريع التكرير والتى من المخطط أن يتم تشغيلها تباعا خلال الفترة القادمة.

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وتتضمن مشروعات التكرير والتصنيع مشروعات جارى تنفيذها حاليا مشروع توسعات معمل تكرير ميدور والتي تهدف لزيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، و باستثمارات تصل لـ 2.3 مليار دولار حيث تأتي تلك التوسعات فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية، حيث ترتفع الكميات المنتجة من معمل تكرير ميدور من البوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت لنحو 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات مما يؤثر ايجاباً على توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات الاستراتيجية والمساهمة فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية و المشروع القومى للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن إنتاج منتجات عالية الجودة تتماشي مع المواصفات العالمية .

كما تتضمن مشروعات التكرير الاخري مشروع وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول والتي تهدف لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.