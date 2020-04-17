شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة "أبو طرطور" باستثمارات مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2020 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد.

‎تختص المنطقة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين لإنتاج حامض الكبرتيك وحامض الفوسفوريك علي مساحة 561 ألف متر مربع باستثمارات قدرها مليار دولار وتوفر أكثر من ألف فرصة عمل دائمة ويستغرق إنشاء المصنعين 36 شهر.

‎وتم اختيار موقع المشروع بجوار منجم خام الفوسفات لتحقيق قيمة مضافة عالية لخام الفوسفات المصري بتحويلة إلى حمض فوسفوريك كما يعد المشروع شريان حياة جديد لمحافظة الوادي الجديد، حيث سيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة خلال فترة الإنشاء أو خلال فترة التصنيع مما سيؤدى إلى التنمية الشاملة.

ويعد الهدف في الأساس من إنشاء المناطق الحرة هو التصدير خارج البلاد وفقًا للمادة 33 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلا أنه مع الظروف الحالية، وتعطل عجلة تصدير تلك المنتجات بشكل جزئي لبعض الدول وكلي لدول أخرى، صدر قرار من هيئة الاستثمار لينص على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من خامات ومستلزمات إنتاج واكسسوارات للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.

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وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدًا بتحمله كل المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.