شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تكتسب زخما من خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية، مرتفعة اليوم الجمعة، مع تخطيط الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، عقب الإعلان عن خطوات مماثلة فى أوروبا، مما دعم آمال استئناف الأنشطة بعد إغلاقات شاملة لأسابيع، أبدى المستثمرون، ارتياحا كذلك حيال تقارير عن عقار محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من شركة صناعة الدواء الأمريكية جلياد ساينسز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 2.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه للأسبوع الثانى على التوالي، ومرتفعا فى سبع جلسات من الثمانى الأخيرة بفضل مؤشرات أولية على أن الجائحة تبلغ ذروتها فى أشد مناطق القارة تضررا.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية الرئيسية فى أوروبا، وحققت أسهم شركات التعدين أفضل أداء يومى لها فى أكثر من ثلاثة أسابيع، مقتدية بصعود أسعار السلع الأولية.

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وقال سيلفيا جابلونسكي، المخططة الاستراتيجية والعضوة المنتدبة لدى دايركشن فى نيويورك، "أن يخرج الرئيس ترامب ويقول إن الولايات المتحدة ستعيد على الأرجح فتح أجزاء من البلاد، يبدو معه أن هناك خطوة ما صوب عودة الأوضاع إلى طبيعتها."

ارتفع ستوكس 600 نحو 24 بالمئة منذ سجل أدنى مستوياته خلال ثمانى سنوات فى مارس آذار، مدعوما بسلسلة إجراءات تحفيز عالمية، لكن المكاسب كانت خافتة فى الأسبوع الأخير فى ظل بيانات اقتصادية ونتائج أعمال فصلية أبرزت وقع إجراءات الإغلاق الشامل على الشركات.