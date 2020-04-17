شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
سجل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقارنة مع بيانات أمس.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بزيادة 0.37 % مقابل الدولار إلى 1.2501، وبنسبة 0.02 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1493 يورو.
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