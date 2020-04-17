شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد: 575 مليون جنيه قيمة رسوم السيارات المفرج عنها خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الجمارك، عن إفراج إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد برئاسة أشرف عبد الهادى خلال شهر مارس 2020، عن 291 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعن 809 سيارة اعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة اجمالية 320 مليون جنيه، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 109 بيان جمركى لنفس الفترة .

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 13 مليون جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 50 مليون بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 63 مليون جنيه، وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مارس 2020 حوالى 1122 بيان جمركى بقيمة إجمالية نحو 153 مليون جنيه .

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 11 مليون جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 24 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 36 مليون جنيه .

Advertisements

وخلال شهر مارس 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 233 بيان جمركى وارد نهائى معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية بلغت101 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 8 مليون و 395 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 14 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة نحو 22 مليون جنيه .

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ حوالى 23 الف جنيها

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2020 حوالى 575 مليون جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 33 مليون جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 89 مليون جنيه ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مارس 2020 حوالى 123 مليون جنيه.