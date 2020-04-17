شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى: زيادة التجارة ستخفف تداعيات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، اليوم الجمعة، إنه يجدر بالدول أن تسمح بمزيد من التجارة لكى تتعافى من التباطؤ الاقتصادى الناجم عن جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن لديه بواعث قلق من قيام الدول بتخزين إمدادات الغذاء.

وقال مالباس، متحدثا خلال مؤتمر صحفى بالفيديو، إنه يأمل ألا تفضى الجائحة إلى زيادة الحماية التجارية. وتابع "حرى بالدول أن تسمح بالتجارة لتخفيف وقع الصدمة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي."