شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة دواجن الجيزة: استقرار أسعار البيض قبل عيد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الإنتاج المصري من الدواجن يكفي الطلب عليه، مشيرا إلى أنه بالرغم من التحام المواسم "شم النسيم واقتراب شهر رمضان المبارك" إلا أن الأسعار بالأسواق تظل مستقرة.

وأضاف "السيد"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن موسم شم النسيم يشهد إقبالاً كبيراً من المصريين على شراء البيض وذلك خلال الاحتفالات شم النسيم، حيث يقوم الأطفال بتلوين البيض ولذلك يزيد الإقبال عليه خلال هذا الموسم، موضحا أنه بالرغم من الإقبال على شراء البيض خلال تلك الفترة إلا أنه لم يشهد أي تأثر بارتفاع الأسعار حيث يبدأ سعر الكرتونة من 40 جنيها ويصل بحد أقصى 42 جنيها، وذلك بالنسبة لسعر المستهلك.

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وأشار رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن الإنتاج المصري تضاعف خلال الفترة الأخيرة وخاصة في الدواجن وهو ما ساهم في ضبط الأسعار واستقرار ها وهو ما يشعر به المواطن في عدد من الأصناف الغذائية التي تشهد اسعارها استقرارا منذ 3 أعوام.

وطمأن "السيد" المواطنين فيما يخص أسعار الدواجن والبيض بالتحديد، حيث إنها لن تتأثر أسعارها خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن أسعاره مناسبة وخلال تلك الفترة، مطالبا المواطنين التجار بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة للحد من مخاطر فيروس كورونا قائلا: "قبل شم النسيم البيض رخيص فاشتروه واقعدوا في البيت".

جدير بالذكر أن الإنتاج المصري من الدواجن شهد ارتفاعا خلال العام الماضي حيث تم إنتاج 13 مليار بيضة سنويا، بخلاف اكثر من مليار دجاجة وهو ما أدى إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض حيث وصل نصيب الفرد من البيض لأكثر من 130 بيضة سنويا.