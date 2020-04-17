شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف المرتبات وإزاى تصرفها والبنوك إجازة.. مع أحمد يعقوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، تفاصيل أهم القرارات الاقتصادية الصادرة، وأبرزها موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان، والتسهيلات التى تقدمها وزارة المالية والبنوك فى هذا الشأن.

وتطرق برنامج "الاقتصاد ببساطة"، إلى التنسيق بين وزارة المالية، والبنوك لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، حيث تقدر وزارة المالية الجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.

Advertisements

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.

وسيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلاً من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وستقوم الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.