شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحثى: جائحة كورونا ستمحو 17 مليار دولار من مبيعات الشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز أبحاث خاص، اليوم الجمعة، إن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.

وقال طوكيو شوكو للأبحاث في تقرير إن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778، فإن 36.7% منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها حتى أمس الخميس.

وأضاف أن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة نزولا تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين (16.71 مليار دولار) وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين.

وقال التقرير إن نحو 40% من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35% من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة وعانت من ضعف الاستهلاك.

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وقالت 510 شركة أخرى إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها.

وأضاف التقرير أن عددا متزايدا من الشركات أرجأت إعلانات أرباحها بسبب الجائحة ليبلغ الإجمالي 54 حتى الآن.

وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الخميس نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.