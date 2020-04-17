شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بأنباء عن تجارب ناجحة لعقار يعالج "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب إعلان إحدى شركات الأدوية في الولايات المتحدة تجربتها لأحد العقاقير التي أثبتت فاعلية قوية لعلاح فيروس "كورونا".



وأعلنت شركة "جيلياد ساينسيز" أن معظم مرضى فيروس "كورونا" تماثلوا للشفاء في غضون سبعة أيام بعد استخدام أحد العقارات الذي طورته الشركة في الآونة الأخيرة.

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وتواصل الأسواق متابعة نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول من العام الجاري حيث أعلنت المزيد من البنوك عن نتائجها.



وعلى الأرجح، يتوقع محللون تضرر نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 23884 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 8548 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 2835 نقطة.