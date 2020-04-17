شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل الارتفاع مستفيدة من الطلب على المعادن الصناعية وأصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلاال تعاملات اليوم الجمعة مستفيدة من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومدى هدوء الضغوط على السلع والمعادن.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه وجه أمراً لحكام الولايات بالاستعداد لعودة تشغيل الاقتصاد وعمل الوكالات الفيدرالية المختلفة.

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ويستهدف "ترامب" بهذه الخطوة عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار التعافي من فيروس "كورونا" وما تسبب فيه من أضرار للقطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملا، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 2.35 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.37 دولار وأقل سعر عند 2.32 دولار.