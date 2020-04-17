شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر عند سعر 35.88 دولار، وسط استعداداته بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 36.48، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت مظلة سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 36.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.