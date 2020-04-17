شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 17-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر عند سعر 35.88 دولار، وسط استعداداته بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 36.48، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت مظلة سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 36.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه